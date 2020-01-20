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20 января • обновлено в 13:03
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Капитан "Шахтера" ведет переговоры с европейскими клубами

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Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Тайсон может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов, несмотря на заявления о возвращении на родину.

Как сообщает агентство RevistaColorada, агент капитана "горняков" прибыл в Украину, чтобы обсудить возможный переход Тайсона в другой европейский клуб. Судьба бразильца в команде будет решена на скорой встрече с представителями "Шахтера".

Тайсон

Тайсон

Укринформ

Напомним, что прошедшим летом лидер донецкого клуба мог перейти в "Милан" за 30 миллионов евро, однако руководство "горняков" решило не отпускать своего 32-летнего футболиста в итальянскую команду.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон рассказал о желании вернуться на родину после матча "Шахтера" и "Динамо" в украинской Премьер-лиге, который ознаменовался расистским скандалом.

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Тема
Трансферы
Персона
Тайсон
Тег
ФК Шахтер
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