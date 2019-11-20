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20 ноября • обновлено в 11:47
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Капитан сборной Украины признан лучшим в отборе Евро-2020

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Голкипера сборной Украины Андрея Пятова назвали лучшим вратарем квалификации Евро-2020.

Андрей Пятов

Андрей Пятов

Такие данные обнародовала аналитическая компания InStat, которая оценивает игру футболистов, опираясь на много критериев. В рейтинге вратарей, которые провели в отборе не меньше половины матчей, Пятов занимает первое место.

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Украинский кипер провел без замен все восемь матчей, из которых пять поединков сыграл на "ноль". В квалификации он пропустил всего четыре мяча. По индексу InStat Пятов получил 312 баллов. Больше только у Давида Де Хеа из Испании – 319 баллов. Однако испанец провел всего три матча в отборе из 10 возможных.

На втором месте среди сыгравших больше половины встреч – немец Мануэль Нойер. Третья строчка у Джордана Пикфорда из Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Пятов
Тег
Сборная Украины по футболу
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