Капитан "Днепра" рассказал, чем закончится матч Украина - Россия на Евро-2020

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко считает, что в теоретическом поединке сборной Украины против России на чемпионате Европы по футболу-2020 победит наша команда.

Чемпионат.com

"Если такая встреча состоится, и сборные Украины и России сойдутся в плей-офф, то это будет суперматч, с колоссальным ажиотажем. Украина сейчас показывает хороший футбол, и команда России неплохо выглядит. Тем не менее, сборная Украины сейчас более стабильна, она в отборочном цикле не проигрывала вообще, а Россия два раза уступила бельгийцам. Мы все, конечно же, будем болеть за украинцев. Мой прогноз: итоговый счет встречи – 2:0 в пользу сборной Украины", – приводит слова Кравченко "Диалог".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА разводит украинские и российские команды с 2014 года, с начала конфликта в Донбассе. При жеребьевке Евро-2020 УЕФА даже был готов опустить Украину с первой во вторую корзину, чтобы избежать возможного попадания украинцев с россиянами в одну группу.

Также УЕФА выдала постановление, благодаря которой Украина и Россия при необходимости будут разведены в плей-офф ЧЕ до стадии 1/2 финала.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не сразу нашел ответ на вопрос, что он будет чувствовать после того, как проиграет Украине.

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