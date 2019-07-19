Капитан "Аталанты" ради Малиновского решился на неожиданный шаг

Капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес поприветствовал новичка команды украинского полузащитника Руслана Малиновского.

На своей странице в Instagram аргентинец в stories написал на украинском языке: "Ласкаво просимо", а также прикрепил фото с Русланом и отметил его.

Алехандро Гомес и Руслан Малиновский Twitter "Аталанты"

Стоит отметить, что в 2013-2014 годах Гомес выступал в украинской Премьер-лиге за харьковский "Металлист".

Напомним, что Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка". Украинец уже отметился дебютным голом за новый клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Милана" Мауро Тассотти предостерег Малиновского перед его дебютом в итальянской Серии А.

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