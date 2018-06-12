"Как шакалы": из звезды сборной Бразилии сделали яичницу в Сочи - опубликовано видео

Одного из лидера сборной Бразилии, Коутиньо, оригинально поздравили с 26-м днем рождения. На тренировке в Сочи, суперзвезду "Барселоны" забросали яйцами и обсыпали мукой.

В комментариях под видео фанаты не одобрили такой перфоманс, сравнив одноклубников именинника с шакалами.

Отметим, что подопечные Тите во вторник провели первую и открытую тренировку в Сочи на стадионе "Юг-Спорт". За занятием пентакампеонов наблюдали несколько тысяч болельщиков на трибунах.

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Бразильцы сыграют на ЧМ-2018 в группе Е вместе с Сербией, Коста-Рикой и Швейцарией.

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