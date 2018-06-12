УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

"Как шакалы": из звезды сборной Бразилии сделали яичницу в Сочи - опубликовано видео

Читать новость на украинском

Одного из лидера сборной Бразилии, Коутиньо, оригинально поздравили с 26-м днем рождения. На тренировке в Сочи, суперзвезду "Барселоны" забросали яйцами и обсыпали мукой.

В комментариях под видео фанаты не одобрили такой перфоманс, сравнив одноклубников именинника с шакалами.

Отметим, что подопечные Тите во вторник провели первую и открытую тренировку в Сочи на стадионе "Юг-Спорт". За занятием пентакампеонов наблюдали несколько тысяч болельщиков на трибунах.

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Коутиньо

Новости
Третий в истории футбола: "Барселона" провернула грандиозный трансфер, подписав Коутиньо

Бразильцы сыграют на ЧМ-2018 в группе Е вместе с Сербией, Коста-Рикой и Швейцарией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Неймара заставили расплакаться в России.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Коутиньо
Объект
сборная Бразилии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
13
Смешно
1
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги