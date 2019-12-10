Как "Шахтеру" выйти в плей-офф Лиги чемпионов: все расклады

Донецкий "Шахтер" в среду, 11 декабря, проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
В 6-м туре подопечные Луиша Каштру в Харькове будут принимать итальянскую "Аталанту".
Положение команд после 5-го тура
Для того, чтобы выйти в 1/8 финала "горнякам" достаточно с любым счетом добыть победу. Успех на ОСК "Металлист" выведет украинскую команду в плей-офф со второго места.
Устроит чемпиона Украины и ничья, но при условии, что загребское "Динамо" не сможет дома обыграть "Манчестер Сити".
Поражение от "Аталанты" (плюс поражение или ничья "Динамо"), отправляет "Шахтер" в Лигу Европы.
Самый негативный и нереалистичный сценарий - это победа "Динамо" Загреб над чемпионом Англии. Тогда "Шахтер" в случае поражения вообще завершит выступление в Еврокубках. Ничья с "Аталантой" позволит продолжить соревноваться в Лиге Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.
Во 2-м туре в Италии "горняки" на последних секундах вырвали победу (2:1) у "Аталанты".
Матч 3-го тура "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершился со счетом 2:2. В четвертом туре "Шахтер" в Хорватии проигрывал 1:3, но смог спастись от поражения.
Игра 5-го тура в гостях с английским "Манчестер Сити" сенсационно завершилась со счетом 1:1.
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