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Как прошел финал Лиги чемпионов: яркий фоторепортаж

Как прошел финал Лиги чемпионов: яркий фоторепортаж
Грандиозный матч состоялся в Мадриде
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В Европе завершился очередной сезон в самом престижном клубном футбольном турнире континента. В финальном матче Лиги чемпионов встретились английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль, который прошел в столице Испании и завершился со счетом 0:2.

Предлагаем вам насладиться лучшими кадрами игры в Мадриде и торжественной церемонией награждения победителя.

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Теги
ФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
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