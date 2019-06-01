Как прошел финал Лиги чемпионов: яркий фоторепортаж

В Европе завершился очередной сезон в самом престижном клубном футбольном турнире континента. В финальном матче Лиги чемпионов встретились английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль, который прошел в столице Испании и завершился со счетом 0:2.

Предлагаем вам насладиться лучшими кадрами игры в Мадриде и торжественной церемонией награждения победителя.

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль

Напомним, что 29 мая состоялся финал Лиги Европы, который установил несколько рекордов.

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