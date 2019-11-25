"Как короли": Ребров раскритиковал легионеров "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о непростом характере большинства легионеров, выступавших под его руководством в киевском "Динамо".

"Там было 10 национальностей, были футболисты, которые подходили и говорили: "Я не в старте, я на замене не буду, поеду домой", - сказал Ребров в эфире "Вацко Live".

Сергей Ребров

ФК "Ференцварош"

Причиной такого поведения, по мнению экс-наставника динамовцев, был уровень чемпионата Украины, на фоне которого иностранцы чувствовали себя "королями".

"Если иностранцы не попадают в состав, думают, что приехали во второстепенную лигу в Украину, здесь футболисты среднего уровня. И они сюда приезжают как короли. И не дай Бог тренер каким-то решением не дает им играть, а они до этого имели договоренность с президентом, с ним в хороших отношениях. Они хают тренера, идут к президенту", - добавил украинский тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что его команда уступает донецкому "Шахтеру" в финансовом плане.

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