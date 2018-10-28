Кадыров рассказал, что сделает с Кокориным и Мамаевым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что перевоспитает российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, если они перейдут в грозненский ФК "Ахмат".

"Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов", - цитирует Кадырова ТАСС.

Рамзан Кадыров

Мамаев и Кокорин стали фигурантам двух уголовных дел по статье о хулиганстве. Также был задержан младший брат Кокорина. 19-летний Кирилл Кокорин — в числе трех соучастников, личности которых следователям уже удалось установить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября в одной из кофеен Москвы избили чиновника Минпромторга России.

Незадолго до этого футболисты, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями нанесли черепно-мозговую травму водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Футболистам было отказано в переводе под домашний арест. Спортсмены продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.