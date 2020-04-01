К Беларуси обратились с жестким требованием из-за коронавируса

Генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн потребовал приостановить чемпионат Беларуси по футболу.

"Мы требуем принять такие же меры предосторожности, как и во всем футбольном мире. Если честно, уму непостижимо, почему это еще продолжается. Я не думаю, что кто-нибудь может объяснить, чем так отличается ситуация в Беларуси и соседних странах", – цитирует его слова информагентство BBC.

Чемпионат Беларуси по футболу Прессбол

Стоит отметить, что первенство Беларуси – единственный футбольный чемпионат в Европе, который до сих пор продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Это позволило федерации футбола страны договориться о показе своей лиги с трансляторами из десяти стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусского футбольного клуба произвело фурор в сети и помогло ему завоевать поклонников по всему миру.

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