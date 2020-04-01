Главная Новости
1 апреля • обновлено в 09:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

К Беларуси обратились с жестким требованием из-за коронавируса

549
Читать материал на украинском

Генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн потребовал приостановить чемпионат Беларуси по футболу.

"Мы требуем принять такие же меры предосторожности, как и во всем футбольном мире. Если честно, уму непостижимо, почему это еще продолжается. Я не думаю, что кто-нибудь может объяснить, чем так отличается ситуация в Беларуси и соседних странах", – цитирует его слова информагентство BBC.

Чемпионат Беларуси по футболу

Чемпионат Беларуси по футболу

Прессбол

Стоит отметить, что первенство Беларуси – единственный футбольный чемпионат в Европе, который до сих пор продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Это позволило федерации футбола страны договориться о показе своей лиги с трансляторами из десяти стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусского футбольного клуба произвело фурор в сети и помогло ему завоевать поклонников по всему миру.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус чемпионат Беларуси
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
mousesports
VS
TyLoo
Победа TyLoo с форой в +4,5 раунда на первой карте
2,25 Сделать ставку
HAVU
VS
Envy
Победа HAVU
1.63 Сделать ставку
SKADE
VS
Salamander
Победа SKADE
1.57 Сделать ставку
100 Thieves
VS
MIBR
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку