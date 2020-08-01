Известный украинский футболист перешел в клуб из Крыма

Известный украинский футболист Антон Шендрик подписал контракт с "Крымтеплицей", выступающей в чемпионате Крыма.

С 2012 года 34-летний защитник выступал за "Александрию". В составе этого куба становился стал бронзовым призёром Первой лиги Украины, клуб уступил лишь алчевской "Стали" и "Севастополю".

Антон Шендрик ФК Крымтеплица

В сезоне 2013/14 он вместе с командой стал серебряным призёром Первой лиги Украины, клуб уступил лишь донецкому "Олимпику", и вышел в Премьер-лигу.

В сезоне 2019/20 выступал в групповом турнире Лиги Европы.

В сентябре 2009 года он попался на допинге. У него был заложен нос, он пошёл к ЛОРу, врач выписал ему спрей, который запрещен для спортсменов согласно списку Всемирного антидопингового агентства. Согласно контрактным обязательствам, Шендрик должен был сообщить клубным медикам обо всех принимаемых им препаратах. Но о спрее он не сказал. Его на месяц отлучили от игр чемпионата Украины, а врачей "Закарпатья" оштрафовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитую российскую фигуристку Александру Бойкову, которая отправилась на отдых в оккупированный Крым, шокировал уровень жизни на полуострове.