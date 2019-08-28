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Известный футболист умер в 36 лет

2.3т Читать материал на украинском

Экс-полузащитник североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.

Колин Кларк

Колин Кларк

В составе "Гэлакси" Кларк провел 13 матчей. Он также выступал за "Хьюстон Динамо" и "Колорадо Рэпидс". Свой единственный матч за сборную США он провёл в 2009 году, в матче с командой Гаити в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Хавбек завершил спортивную карьеру в 2014 году.

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Тема
чемпионат США
Тег
сборная США по футболу
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