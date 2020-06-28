Известный бразильский футболист упал в машине с 200 метров и выжил

Двукратный чемпион Бразилии в составе "Крузейро" Энрике попал в серьезное ДТП.

Автомобиль Land Rover, которым управлял 35-летний футболист, упал с высоты 200 метров в государственном парке Рола-Моза. Как сообщает Globo, во время спасения игрок был "дезориентирован и растерян", поэтому не смог объяснить причины инцидента.

По словам военных, место, где произошла авария, труднодоступно. Эвакуацией пострадавшего занимались 16 человек.

"Место очень труднодоступное. Там большой холм, машина несколько раз перевернулась, упав в канаву. Это была очень сложная работа из-за доступа к месту и потому, что выполнялась ночью", – цитируют журналисты капитана полиции Тьяго Коста.

Спасательная операция Globocop/Tv Globo

Место ДТП Globocop/Tv Globo

Несмотря на тяжесть аварии, игрок отделался лишь ссадинами. По словам капитана, ответственного за спасение Энрике, технология автомобиля стала одним из факторов, из-за которых полузащитник не получил более серьезные повреждения.

Энрике

Сейчас футболист находится в больнице под наблюдением врачей. Медики "Крузейро" также следят за ситуацией.

В прошлом сезоне Энрике провел за "Крузейро" 33 матча в рамках бразильской Серии A и не отметился результативными действиями.

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