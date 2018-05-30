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Бразильская супермодель устроила развратную фотосессию в форме сборной России

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Комплект домашней формы сборной России на ЧМ-2018 примеряла жгучая бразильская супермодель Алессандра Амбросио.

37-летняя красотка поучаствовала в фотосессии Зои Гросманн. Алессандра попозировала перед камерами в откровенных позах, чем вызвала восторг фанатов. OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить снимки бразильянки.

Алессандра Амбросио

Super.ru

Алессандра Амбросио

Super.ru

Новости
Новая "украинская" форма сборной Бразилии для ЧМ в России вызвала резонанс в сети: фотофакт

Длительное время представительница страны пятикратных обладателей кубка чемпионов мира по футболу была лицом и телом бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Минувшей осенью красотка в последний раз появлялась на шоу.

Алессандра Амбросио

Super.ru

Алессандра Амбросио

Super.ru

Алессандра Амбросио

Super.ru

После десяти лет брака Алессандра рассталась с мужем в марте 2018 и сейчас свободна.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли девиз сборной России на домашнем ЧМ.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Объект
сборная России по футболу
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