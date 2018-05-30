Бразильская супермодель устроила развратную фотосессию в форме сборной России

Комплект домашней формы сборной России на ЧМ-2018 примеряла жгучая бразильская супермодель Алессандра Амбросио.

37-летняя красотка поучаствовала в фотосессии Зои Гросманн. Алессандра попозировала перед камерами в откровенных позах, чем вызвала восторг фанатов. OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить снимки бразильянки.

Алессандра Амбросио Super.ru

Алессандра Амбросио Super.ru

Длительное время представительница страны пятикратных обладателей кубка чемпионов мира по футболу была лицом и телом бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Минувшей осенью красотка в последний раз появлялась на шоу.

Алессандра Амбросио Super.ru

Алессандра Амбросио Super.ru

Алессандра Амбросио Super.ru

После десяти лет брака Алессандра рассталась с мужем в марте 2018 и сейчас свободна.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли девиз сборной России на домашнем ЧМ.