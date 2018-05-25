Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: появилось первое видео побоища

В сети появилось видео драки болельщиков ФК "Ливерпуль" с неизвестными в Киеве в кафе Rooster.

Судя по кадрам The Daily Mirror, англичане защищались от агрессивных нападавших стульями и столами.

Банда в масках, капюшонах и с черепами штурмовала заведение.

Англичане были шокированы, так как украинская полиция арестовала только двух из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии с места драки болельщиков в Киеве.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в фан-зоне на Контрактовой площади.