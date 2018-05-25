Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: появилось первое видео побоища

В сети появилось видео драки болельщиков ФК "Ливерпуль" с неизвестными в Киеве в кафе Rooster.
Судя по кадрам The Daily Mirror, англичане защищались от агрессивных нападавших стульями и столами.
Банда в масках, капюшонах и с черепами штурмовала заведение.
Англичане были шокированы, так как украинская полиция арестовала только двух из них.
Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии с места драки болельщиков в Киеве.
Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в фан-зоне на Контрактовой площади.
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