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Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: появилось первое видео побоища

4.6тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео драки болельщиков ФК "Ливерпуль" с неизвестными в Киеве в кафе Rooster.

Судя по кадрам The Daily Mirror, англичане защищались от агрессивных нападавших стульями и столами.

Банда в масках, капюшонах и с черепами штурмовала заведение.

Англичане были шокированы, так как украинская полиция арестовала только двух из них.

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Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии с места драки болельщиков в Киеве.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в фан-зоне на Контрактовой площади.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Тема
финал Лиги чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Ливерпуль
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