Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: появились фото побоища

Избиение английских болельщиков в Киеве вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, поскольку "Ливерпуль" готовится сыграть с "Реалом" в финале Лиги чемпионов в субботу, 26 мая.

Так прокомментировали ЧП в украинской столице в британском таблоиде The Daily Mirror, который опубликовал фотографии погрома.

Один из болельщиков из Ливерпуля, который не захотел называться, был задержан полицией, когда попытался убежать. Когда его повалили на пол и надели наручники, он умолял освободиться, крича: "Я ничего не сделал, я просто обедал".

Он сказал СМИ после освобождения: "Мы просто обедали. Они просто штурмовали это место - они бросали столы. Это было ужасно. Мы просто хотели уйти. Мы ничего не сделали".

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, около тысяче поклонников "Ливерпуля"отменили рейсы в Киев из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в киевской фан-зоне.