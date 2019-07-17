"Итальянцы записывали": российский тренер восхитился Лобановским

Главный тренер московского "Локомотива" и экс–наствник киевского "Динамо" 72-летний Юрий Семин всегда с уважением относился к легендарному Валерию Лобановскому и считает его глыбой тренерского цеха.

"Валерий Васильевич — уникальный тренер, который опережал время. У него на тренировках итальянцы сидели и записывали, что он делает. Это еще раз говорит о том, что советская школа тренеров очень высока. Мне говорили, что проезжая мимо церкви Лобановский всегда крестился. У каждого свои традиции. И у меня свои есть. А вот какие, никому не скажу",–цитирует Семина С–Э.

1975 год. Валерий Лобановский с Суперкубком УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, выдающийся тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял 6-е место в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола.

А возглавил рейтинг, по версии авторитетного журнала France Football, экс-наставник амстердамского "Аякса" и "Барселоны" голландец Ринус Михелс, второе место занял шотландец сэр Алекс Фергюсон, третье — у итальянца Ариго Сакки.

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