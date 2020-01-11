Итальянский гранд хочет купить игрока сборной Украины

Итальянская "Рома" возобновила интерес к нападающему "Шахтера" Жуниору Мораесу, в трансфере которого лично заинтересован бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека.

Как сообщает агентство RomaPress, шансы на переход бразильца в январе остаются низкими по нескольким причинам: в кандидатуре Мораеса заинтересованы многие европейские клубы; приход нападающего "Шахтера" зависит от Николы Калинича, который не нужен "Роме", но не хочет уходить из команды; у игрока есть только украинский и бразильский паспорта, а римляне уже использовали все места в заявке для футболистов, которые не являются гражданами ЕС.

Жуниор Мораес празднует гол вместе с партнерами по команде Телеканал Футбол

Стоит отметить, что три недели назад "Болонья" провела переговоры с агентом Мораеса, но до официального предложения дело не дошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы португальская "Бенфика" приобрела полузащитника сборной Германии Юлиана Вайгля.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!