Главная Новости
10 марта • обновлено в 10:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Италия попросит УЕФА перенести Евро-2020

1.7т
Читать материал на украинском

Итальянские футбольные чиновники собираются обратиться к руководству УЕФА с просьбой перенести начало чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает известный журналист Николо Скира у себя в Twitter, в связи с тем, что все спортивные мероприятия в стране отменены до 3 апреля, Италия попросит подвинуть старт Евро-2020 на несколько недель или перенести на 2021 год. В противном случае они не успеют доиграть Серию А до 24 мая. Это крайняя дата, до которой должны завершиться все национальные первенства стран перед чемпионатом Европы.

В Италии приостановили все спортивные соревнования до 3 апреля

В Италии приостановили все спортивные соревнования до 3 апреля

New York Post

Напомним, что Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) призвал отменить все спортивные мероприятия на территории страны до 3 апреля. Премьер-министр государства Джузеппе Конте эту инициативу поддержал.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции приняли жесткое решение по матчу Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией". Кроме того, в Греции внесли кардинальные изменения в проведении церемонии зажжения олимпийского огня перед Играми в Токио.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Темы
Чемпионат Италии Евро-2020 Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ливерпуль
VS
Атлетико
Тотал больше 2.5
2.00 Сделать ставку
ПСЖ
VS
Боруссия Д
Боруссия Д с форой (+1)
1.73 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Арсенал
Арсенал с форой (+1.5)
1.99 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Кельн
Боруссия М не проиграет и тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Салават Юлаев
VS
Авангард
Тотал больше 4
1.62 Сделать ставку
Локомотив
VS
Йокерит
Победа Локомотива с форой (0)
2.21 Сделать ставку
Лос-Анджелес Кингз
VS
Колорадо
Гости не проиграют
1.42 Сделать ставку
Эдмонтон
VS
Вегас
Победа хозяев
2.325 Сделать ставку
Виннипег
VS
Аризона
Победа хозяев
2.25 Сделать ставку
Баффало
VS
Вашингтон
Хозяева не проиграют
1.85 Сделать ставку