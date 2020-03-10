Итальянские футбольные чиновники собираются обратиться к руководству УЕФА с просьбой перенести начало чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает известный журналист Николо Скира у себя в Twitter, в связи с тем, что все спортивные мероприятия в стране отменены до 3 апреля, Италия попросит подвинуть старт Евро-2020 на несколько недель или перенести на 2021 год. В противном случае они не успеют доиграть Серию А до 24 мая. Это крайняя дата, до которой должны завершиться все национальные первенства стран перед чемпионатом Европы.

В Италии приостановили все спортивные соревнования до 3 апреля New York Post

Tira aria di sospensiva per i campionati fino al 3 aprile. Se il Consiglio Federale martedì opterà per questa soluzione, la Lega di #SerieA chiederà all'#UEFA di far slittare Euro2020 di un paio di settimane o al 2021. In quel caso la A si giocherebbe nel mese di giugno. #CoVid19 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 8, 2020

Напомним, что Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) призвал отменить все спортивные мероприятия на территории страны до 3 апреля. Премьер-министр государства Джузеппе Конте эту инициативу поддержал.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции приняли жесткое решение по матчу Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией". Кроме того, в Греции внесли кардинальные изменения в проведении церемонии зажжения олимпийского огня перед Играми в Токио.

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