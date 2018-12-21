''Испугался, выстрелил'': Вернидуб откровенно рассказал, как покидал оккупированный Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город.

Украинский специалист поделился страшными подробностями происходивших событий.

"Мы прилетели, сели в автобус и уже ехали в город. Не доезжаем до Луганска, а из-за кустов выходит человек с как его... противотанковые эти самые. Направляет в автобус. Я на переднем сиденье, как сейчас помню, вжался в это сидение и вообще не понял, что происходит. Водитель остановился и заходят два человека. Один с автоматом, автомат даже с предохранителя снят. И они начали: "Вот, луганская "Заря". В таком непонятном, можно сказать, неадекватном состоянии. Что у него в голове? Черт его знает – кто-то дернется, испугается, выстрелит. Все, что хочешь, может быть", - цитирует наставника "Зари" Tribuna.

Юрий Вернидуб ФК Заря

Из воспоминаний Вернидуба, в этой ситуации не растерялся генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов.

"Он сделал замечание: "Ребята, вы что, совсем уже это самое? Хоть на предохранитель поставьте". Это дорогого стоит. Что у них в голове, никто ведь не знает", - вспомнил о событиях четырехлетней давности украинский специалист.

Напомним, что после переезда "Заря" базируется в Запорожье. Домашним стадионом луганского клуба является "Славутич Арена".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за неудовлетворительных результатов "Динамо" в средине сезона в СМИ появилась информация об отставке главного тренера киевлян Александра Хацкевича. По их информации, приемником белорусского специалиста должен был стать Юрий Вернидуб. Наставник "Зари" эти слухи категорически отрицает, но не исключает, что может сменить команду, если поступит серьезное предложение.