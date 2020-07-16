Испанского футболиста заподозрили в употреблении кокаина после странного интервью

Нано Месу заподозрили в употреблении кокаина после его странного интервью.

Испанского футболиста "Кадиса" Нано Месу заподозрили в употреблении кокаина после его странного поведения во время одного из интервью.

На YouTube появилось видео под названием "Нано Меса празднует выход "Кадиса" в Ла Лигу и его кокаиновые дороги", на котором нападающий со стеклянными глазами делится своей радостью после триумфа команды и подозрительно чешет нос.

Месе это не понравилось, поэтому футболист сдал тест на наркотики и опубликовал доказательства того, что он не употреблял кокаин на своей странице в Twitter.

"То, что вы увидели, является эйфорией после событий такой важности, радостью от достижения цели, над которой мы упорно трудились", – написал он в письме, опубликованном на его странице в социальной сети.

Письмо Нано Месы после обвинений в употреблении кокаина Twitter Нано Месы

Тест Нано Месы на кокаин Twitter Нано Месы

Отметим, что "Кадис" обеспечил себе выход в высший испанский дивизион после перерыва в 14 лет. В последний раз команда играла в Ла Лиге в сезоне 2005/06.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун странно отпраздновали победу в чемпионате России, начав имитировать половой акт в раздевалке.