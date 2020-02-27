Испанский болельщик заразился коронавирусом на матче Лиги чемпионов

У болельщика испанской "Валенсии", который побывал на днях в Милане на матче Лиги чемпионов, было диагностировано заражение коронавирусом.

44-летний мужчина отправился в Италию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его клуб противостоял "Аталанте" (победа итальянского клуба – 4:1).

У болельщика испанской "Валенсии" был обнаружен коронавирус после визита в Милан marca.com

После возвращения домой болельщик вскоре обратился в одну из городских больниц Валенсии с "легкими симптомами", информирует Marca. После первичного обследования мужчина был признан зараженным. Пациента направили на повторное обследование в Мадрид, где будет проведен еще один осмотр и первоначальный диагноз могут подтвердить либо опровергнуть.

По информации Министерства охраны здоровья Испании, это уже второй случай заражения коронавирусом в Валенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после матча "Аталанта" – "Валенсия" коронавирус был обнаружен у болельщика из Хорватии, который также вернулся на родину.

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