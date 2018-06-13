Иностранного болельщика ЧМ-2018 обокрали в России на 1 млн

В Москве у гражданина Китая, приехавшего на чемпионат мира по футболу, украли деньги и ценности на один миллион рублей (около 16 000 долларов).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве у мужчины похитили рюкзак, в котором лежали два билета на футбол, два планшета, два телефона, а также около 30 тысяч юаней, то есть примерно 300 тысяч рублей ($4800). Возбуждено уголовное дело.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

Напомним, что днем ранее болельщику сборной Франции по футболу проломили череп в Санкт-Петербурге.