Первая жертва: знаменитый футбольный клуб прекратил существование из-за коронавируса

Одна из самых титулованных футбольных команд Словакии "Жилина" объявила о начале процесса ликвидации с 1 апреля.

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Как сообщает официальный сайт клуба, основная доходная часть его бюджета – выручка от продажи игроков в другие команды. Летнее трансферное окно должно было обеспечить "Жилину" необходимыми финансами, однако ожидаемая прибыль от него в условиях коронавируса приближается к нулю. Руководство клуба обратилось к своим футболистам, попросив их пойти на временное снижение зарплаты ради спасения команды, однако они эту инициативу не поддержали.

ФК "Жилина" Goalzz

Стоит отметить, что "Жилина" семь раз становилась чемпионом Словакии и еще дважды выигрывала кубок страны. В нынешнем сезоне она занимала второе место в национальном первенстве до приостановки соревноваий из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты "Барселоны" также остались недовольны просьбой руководства клуба пойти на временное понижение зарплат, устроив бунт.

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