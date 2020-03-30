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30 марта • обновлено в 19:13
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Первая жертва: знаменитый футбольный клуб прекратил существование из-за коронавируса

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Одна из самых титулованных футбольных команд Словакии "Жилина" объявила о начале процесса ликвидации с 1 апреля.

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Как сообщает официальный сайт клуба, основная доходная часть его бюджета – выручка от продажи игроков в другие команды. Летнее трансферное окно должно было обеспечить "Жилину" необходимыми финансами, однако ожидаемая прибыль от него в условиях коронавируса приближается к нулю. Руководство клуба обратилось к своим футболистам, попросив их пойти на временное снижение зарплаты ради спасения команды, однако они эту инициативу не поддержали.

ФК "Жилина"

ФК "Жилина"

Goalzz

Стоит отметить, что "Жилина" семь раз становилась чемпионом Словакии и еще дважды выигрывала кубок страны. В нынешнем сезоне она занимала второе место в национальном первенстве до приостановки соревноваий из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты "Барселоны" также остались недовольны просьбой руководства клуба пойти на временное понижение зарплат, устроив бунт.

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Тема
Коронавирус
Место
Словакия Жилина
Теги
ФК Жилина банкротство
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