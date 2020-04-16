Главная Новости
16 апреля • обновлено в 17:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Игроку "Реала" грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина

Читать материал на украинском

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может оказаться в тюрьме за нарушение карантина в родной Сербии.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболиста вызвали на допрос в прокуратуру Белграда. В зависимости от объяснений, которые предоставит Йович, ему грозит наказание от штрафа в размере 1275 евро до тюремного заключения сроком на три года. Игрока также могут посадить на домашний арест и не позволить ему присоединиться к "Реалу", даже если мадридский клуб в это время возобновит тренировки.

Лука Йович

Лука Йович

Напомним, что Йович прилетел в Белград на день рождение своей девушки и был замечен на улицах города, но за свой поступок так по-настоящему и не извинился.

Как сообщал OBOZREVATEL, арестом нападающему "Реала" пригрозил сам президент Сербии Александр Вучич.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Сербия Белград
Тег
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку