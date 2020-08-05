Игрок "Вольфсбурга" назвал странным матч с "Шахтером" в Украине: итоги спорта 4 августа
Киевское "Динамо" провело первый двусторонний матч под руководством Мирчи Луческу, а футболист "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд выразил недоумение из-за матча с "Шахтером" в Украине.
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