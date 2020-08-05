Игрок 'Вольфсбурга' назвал странным матч с 'Шахтером' в Украине: итоги спорта 4 августа

Киевское "Динамо" провело первый двусторонний матч под руководством Мирчи Луческу, а футболист "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд выразил недоумение из-за матча с "Шахтером" в Украине.

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