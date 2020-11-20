Игрок "Шахтера" забил позорный гол в ЛЧ, нарушив правила Fair Play: как это было. Видео

20 ноября 2012 года бразильский нападающий "Шахтера" Луис Адриано забил позорный гол в ворота "Норшелланна" в Лиге чемпионов, нарушив правила Fair Play (честной игры).

На исходе 25-й минуты поединка, проигрывая 0:1, "горняки" должны были отдать мяч сопернику после паузы в матче. Полузащитник Виллиан получил игровой снаряд от судьи и выбил его на половину поля датчан, но Адриано не дождался, пока голкипер заберет его в руки, и уверенно реализовал выход один на один, обыграв вратаря.

Футболисты "Норшелланна" не скрывали своего недовольства и требовали от "Шахтера" специально пропустить гол в ответ. Команды вроде бы сумели договориться, но полузащитник "горняков" Тарас Степаненко отобрал мяч у нападающего соперников в центре поля. Спустя несколько минут датчане все же смогли отличиться после фланговой атаки.

После этого "Шахтеру" удалось развернуть игру и добиться разгромной победы со счетом 5:2. В том розыгрыше Лиги чемпионов "горняки" заняли второе место в группе, опередив лондонский "Челси". Подопечные тогда еще Мирчи Луческу вылетели на стадии 1/8 финала, уступив дортмундской "Боруссии".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА вспомнил космический гол лидера "Шахтера" Тайсона за "Металлист" в Лиге Европы.