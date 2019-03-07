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"Идите на..." Неймар закатил истерику после "позора" в Лиге чемпионов

6.2тЧитать материал на украинском

Бразильский легионер французского "ПСЖ" Неймар резко высказался в адрес арбитров, работавших на матче против "Манчестер Юнайтед" и поставивших пенальти на последних секундах матча Лиги чемпионов.

Неймар (в центре) на трибунах матча "ПСЖ" – "МЮ"

Неймар (в центре) на трибунах матча "ПСЖ" – "МЮ"

"Это позор! Поставили четверых парней, которые не разбираются в футболе, смотреть видеоповторы. Ничего не было. Как игрок мог убрать руки?" – написал в сторис Неймар, пропустивший обе игры из-за травмы.

"Идите на..." Неймар закатил истерику после "позора" в Лиге чемпионов

Запись заканчивалась словами ah va pra pqp! ("pqp" расшифровывается как puta que pariu, это грубое ругательное выражение на португальском, в буквальном переводе означающее "шлюха, которая родила"). По-русски всю фразу Неймара ah va pra pqp можно приблизительно передать словами "идите на х*й".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 1:3. Главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти при помощи VAR, зафиксировав у защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе игру рукой.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Неймар
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедПСЖ
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