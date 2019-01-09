''Идет своим путем'': киевский клуб Премьер-лиги лишился тренера

Главный тренер футбольного клуба "Арсенал-Киев" Вячеслав Грозный подал в отставку.

Вячеслав Грозный

"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы — своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", — цитирует "СпортАрена" президента клуба Ивицу Пирича.

По словам Пирича, киевский клуб Премьер-лиги уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, в том числе рассматриваются кандидатуры зарубежных специалистов. В приоритете – выбор в пользу тренера с украинским паспортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в летний перерыв "канониры" неожиданно уволили с поста главного тренера Сергея Литовченко, позвав на его место итальянца Фабрицио Раванелли.

Раванелли проработал до октября, когда его сменил Грозный. В первом же матче под его руководством "Арсенал" совершил громкую сенсацию в УПЛ.