Худжамов назвал проблему в Украине из-за СССР и "твари Сталина"

Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота ФК "Мариуполя", Рустам Худжамов, считает, что понятие патриотизма в Украине сильно извращено.

Рустам Худжамов

"Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то разные точки зрения снова повылазили наружу. Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что становишься порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин – тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема", - цитирует Худжамова tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Худжамов заявил, что общение на украинском языке очень важно для нашего выживания как нации, но есть сложность.

Кроме того, Рустам рассказал, что надо сделать с Усиком, после его слов про Россию.

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