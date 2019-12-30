"Хотел намекнуть": форвард сборной Украины объяснил троллинг России

Форвард сборной Украины Роман Яремчук, который ранее потроллил наставника национальной команды России, объяснил свои высказывания в адрес Станислава Черчесова.

По словам нашего соотечественника, после победы над Португалией и выхода на Евро-2020 он просто решил опустить на землю своих партнеров, высмеяв заявление Черчесова о том, что России готова к выигрышу турнира.

Роман Яремчук ФФУ

"Я не хотел обидеть никого из игроков сборной России. Просто я хотел намекнуть нам, что если мы обыграли Португалию, то нужно спокойно к этому относиться. Украинцам нужно спокойно это принимать и двигаться дальше. Просто россияне обыграли там Кипр и Шотландию, и были разговоры, мол, они уже Евро собираются выигрывать. Я вспомнил их интервью и сказал как пример. Была бы в такой ситуации Польша или другой наш сосед – я бы сказал. Но я не хотел никаких конфликтов", – цитирует Яремчука Sport.ua со ссылкой на Вацко Light.

Как сообщал OBOZREVATEL, слова Романа Яремчука вызвали настоящую истерику в России. Так экс-игрок сборной РФ Владислав Радимов назвал украинского футболиста "этим чудом". А комментатор Василий Уткин оскорбил Романа.

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