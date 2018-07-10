"Хорваты – предатели славянского мира": в России сделали злобное заявление

Российский сенатор, член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал Хорватию – страной-предательницей славянского мира после того, как хорватский футболист Домагой Вида записал обращение со словами "Слава Украине".

Клинцевич заверил, что произошедшее – якобы заранее подготовленная провокация. Об этом сообщает российское издание ФАН.

"Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время Чемпионата ничего такого не было — никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты", — заявил он.

Клинцевич добавил, что никогда не болел за Хорватию.

"Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира", - заявил сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем для болельщиков киевского "Динамо", в котором выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Позже в интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит лозунг "Слава Украине!".