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"Хорваты – предатели славянского мира": в России сделали злобное заявление

1.2тЧитать новость на украинском

Российский сенатор, член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал Хорватию – страной-предательницей славянского мира после того, как хорватский футболист Домагой Вида записал обращение со словами "Слава Украине".

Клинцевич заверил, что произошедшее – якобы заранее подготовленная провокация. Об этом сообщает российское издание ФАН.

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"Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время Чемпионата ничего такого не было — никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты", — заявил он.

Клинцевич добавил, что никогда не болел за Хорватию.

"Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира", - заявил сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем для болельщиков киевского "Динамо", в котором выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Позже в интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит лозунг "Слава Украине!".

Персона
Домагой Вида
Место
Россия
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Зоц Валентина
Зоц Валентина
Не трепитесь,за мяч держитесь.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Свою победу они "посвятили" Украине, а свой проигрыш они, видимо, посвятят Хорватии.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Теперь Вида полностью раскрыл свою сучью сущность: https://www.youtube.com/watch?v=b5167xL34vs - "Слава Украине! Белград - гори!".... что-то скажет ФИФА и объяснятели, что он просто здоровался с украинцами?
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