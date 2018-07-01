МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Хорватия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

543Читать новость на украинском

Сборные Хорватии и Дании разыграют путевку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Встреча двух европейских команд пройдет в воскресенье, 1 июля, на стадионе "Нижний Новгород". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия – Дания. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Хорваты фантастически провели групповой турнир, добыв три победы – над Нигерией, Аргентиной и Исландии. В свою очередь датчане заняли второе место в квартете с Перу, Австралией и Францией.

Новости
ЧМ-2018: аргентинский болельщик занялся сексом с россиянкой на трибуне - видео 18+

Соперники пять раз пересекались друг с другом. Первая встреча прошла на чемпионате Европы 1996 года, когда хорваты разбили оппонента на групповой стадии – 3:0. Последний же матч, который имел статус товарищеского, был проведен накануне Евро-2004 и завершился успехом "клетчатых" – 1:0.

Отметим, что победитель пары Хорватия – Дания в 1/4 финала встретится с сильнейшим в дуэли испанцев и россиян.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Хорватия – Дания – 0:0

Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Милан Бадель – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

Дания (ориентировочный состав): Каспер Шмейхель – Йенс Стрюгер Ларсен, Андреас Кристенсен, Симон Кьер, Хенрик Дальсгор – Лассе Шене, Томас Дилейни, Кристиан Эриксен, Пионе Систо – Николай Йоргенсен, Юссеф Поульсен

______________________________

0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу 2018 года определились первые участники четвертьфинала.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияНижний Новгород
Объекты
сборная Хорватии по футболусборная Дании по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги