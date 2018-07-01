Хорватия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборные Хорватии и Дании разыграют путевку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Встреча двух европейских команд пройдет в воскресенье, 1 июля, на стадионе "Нижний Новгород". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия – Дания. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Хорваты фантастически провели групповой турнир, добыв три победы – над Нигерией, Аргентиной и Исландии. В свою очередь датчане заняли второе место в квартете с Перу, Австралией и Францией.

Соперники пять раз пересекались друг с другом. Первая встреча прошла на чемпионате Европы 1996 года, когда хорваты разбили оппонента на групповой стадии – 3:0. Последний же матч, который имел статус товарищеского, был проведен накануне Евро-2004 и завершился успехом "клетчатых" – 1:0.

Отметим, что победитель пары Хорватия – Дания в 1/4 финала встретится с сильнейшим в дуэли испанцев и россиян.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Хорватия – Дания – 0:0

Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Милан Бадель – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

Дания (ориентировочный состав): Каспер Шмейхель – Йенс Стрюгер Ларсен, Андреас Кристенсен, Симон Кьер, Хенрик Дальсгор – Лассе Шене, Томас Дилейни, Кристиан Эриксен, Пионе Систо – Николай Йоргенсен, Юссеф Поульсен

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу 2018 года определились первые участники четвертьфинала.