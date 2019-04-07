Хацкевич прокомментировал игру с "Шахтером", упомянув Гармаша

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич в микст-зоне харьковского стадиона "Металлист" прокомментировал поражение от "Шахтера" в Кубке Украины.

Александр Хацкевич

"Эмоции отрицательные в плане результата. Скрытый финал был, нам немножко не повезло в серии пенальти. Хотя в овертайме мы были острее, ближе к голу. Удача была на стороне "Шахтера", игра была кубковой. Насколько повлияло на динамовцев нехватка опыта в серии одиннадцатиметровых? Их все поддержали, у ребят были слезы на глазах. Через такие игры они будут становиться сильнее. Что делать с Гармашем? Не буду с вами это здесь обсуждать. Внутри команды разберемся", – цитирует Хацкевича tribuna.com.

Напомним, что Денис Гармаш был удален на 60-й минуте за то, что толкнул форварда гостей Жуниора Мораеса.

Напомним, что встреча 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" завершилась победой "горняков" в серии послематчевых пенальти.

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