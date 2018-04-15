Хачериди больше не сыграет за "Динамо" - СМИ

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди больше не выйдет на поле в футболке киевского "Динамо". Как сообщает FootballHub футболист не тренируется с командой, занимаясь самостоятельно в зале.

Центрбек в последний раз играл за киевский клуб месяц назад в матче с "Зарей", а после игры с "Лацио", когда, по словам Хацкевича, Хачериди отказался выйти на замену, защитник перестал попадать в состав "Динамо" на матчи УПЛ.

Євгена Хачеріді більше не побачимо в @DynamoKyiv?

Сергій Пейчев з Харкова повідомляє⚡

- Женя не тренується з командою взагалі😮

- Підтримує форму самотужки в залі

- За Динамо Хачеріді більше не зіграє...

Бракуватиме захисника у матчі з @FCShakhtar?#ShakhtarDynamo pic.twitter.com/LudoUEjpCN — FootballHub (@FootballHub_Ua) 14 апреля 2018 г.

Ранее Шовковский жестко поставил на место "возомнившего о себе" Хачериди.