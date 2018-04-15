Главная
УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Хачериди больше не сыграет за "Динамо" - СМИ

907Читать новость на украинском

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди больше не выйдет на поле в футболке киевского "Динамо". Как сообщает FootballHub футболист не тренируется с командой, занимаясь самостоятельно в зале.

Центрбек в последний раз играл за киевский клуб месяц назад в матче с "Зарей", а после игры с "Лацио", когда, по словам Хацкевича, Хачериди отказался выйти на замену, защитник перестал попадать в состав "Динамо" на матчи УПЛ.

Новости
"Даже бутсы не надел": Суркис раскритиковал Хачериди за выходку в матче с "Лацио"

Ранее Шовковский жестко поставил на место "возомнившего о себе" Хачериди.

Персона
Евгений Хачериди
Объект
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook

Наши блоги