Хачериди больше не сыграет за "Динамо" - СМИ

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди больше не выйдет на поле в футболке киевского "Динамо". Как сообщает FootballHub футболист не тренируется с командой, занимаясь самостоятельно в зале.
Центрбек в последний раз играл за киевский клуб месяц назад в матче с "Зарей", а после игры с "Лацио", когда, по словам Хацкевича, Хачериди отказался выйти на замену, защитник перестал попадать в состав "Динамо" на матчи УПЛ.
Євгена Хачеріді більше не побачимо в @DynamoKyiv?— FootballHub (@FootballHub_Ua) 14 апреля 2018 г.
Сергій Пейчев з Харкова повідомляє⚡
- Женя не тренується з командою взагалі😮
- Підтримує форму самотужки в залі
- За Динамо Хачеріді більше не зіграє...
Бракуватиме захисника у матчі з @FCShakhtar?#ShakhtarDynamo pic.twitter.com/LudoUEjpCN
Ранее Шовковский жестко поставил на место "возомнившего о себе" Хачериди.