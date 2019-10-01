"Готовая замена!" СМИ назвали имя преемника Шевченко в сборной Украины

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на пост наставника "Милана".

"Тут не все так просто, и речь не совсем об одном человеке и двух командах. Во-первых, отмечу, что если Шеве и уходить, то исключительно с большей частью своего штаба. Мне кажется, одна из главных бед многочисленных наставников "Милана" в том, что у них уже нет помощника Мауро Тассотти, проработавшего в клубе полтора десятка лет и "покрывшего" всю эру Берслускони как игрок и тренер. Без Тассотти и Мальдеры никакого перехода Шевы, ИМХО, даже в области фантастики не существует. Это величайшее достижение Андрея — создание собственной тренерской команды", — считает Франков.

Андрей Шевченко

В своем Telegram-канале он перечислил и другие факторы, которые влияют на ситуацию с возможным назначением.

"Во-вторых, конечно, "Милан" более денежное и шумное, засвеченное место, но с точки зрения карьеры — не факт, ой не факт. В особенности, имея перед собой Евро-2020. В-третьих, нормальный тренер всегда мечтает о серьезном клубе, потому что работа в сборной — не более чем эрзац настоящего тренерского дела. Может, официально это признают не все, но знают и помнят все поголовно. В-четвертых, шанс на "Милан" у Шевы еще будет — если, конечно, участие в Евро не обернется очередной катастрофой сборной Украины (в принципе, сейчас я смотрю на это намного оптимистичнее, чем в 2016-м). Обратите внимание на этот пункт. Дело не только и не столько в Украине — чехарда в "Милане" никуда не денется, и очередной виток "колеса Сансары" все равно приведет к выбору в пользу Шевченко. Андрей, подожди, сидя на берегу!" — отметил журналист.

Также Артем Франков назвал наиболее вероятного, на его взгляд, кандидата на роль преемника Шевченко в сборной Украины.

"У ФФУ есть готовая замена Шеве - Мирон Маркевич, который в самом соку и мается невесть чем с ветеранами и "Агробизнесом". Богданычу по совокупности причин не светит никакой наш клуб, и первая сборная видится единственным вариантом еще поработать, может, даже вывести карьеру на пик (сам он об этом мечтает и никогда не скрывал). Другой вопрос, насколько Маркевич окажется эффективен в этой ипостаси, но народ воспримет его приход на ура, вне всяких сомнений. Более того, очень многие воспримут такой расклад как оптимальный!" — добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянские СМИ назвали наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко одним из реальных претендентов на пост главного тренера "Милана".

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