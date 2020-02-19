"Гол года!" Футболист забил уникальный мяч задницей в прыжке

Занимательный эпизод произошел во время матча чемпионата высшего дивизиона спортивной ассоциации средних школ США между командами Айовы и Миссури.

Нападающий Айовы Калеб Доктер забил удивительный гол своей пятой точкой. После подачи с углового форвард решил то ли поэкспериментировать, то ли повеселить зрителей, но высоко выпрыгнув переправил мяч мягким местом четко в ворота.

Журналист Тревис Чинн, снимавший происходящее на видео, заявил, что гол можно рассматривать как претендента на неофициальное звание "Гол года".

Как сообщал OBOZREVATEL, невероятный гол был забит в матче между "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер", который проходил в рамках очередного тура чемпионата Англии в одном из низших дивизионов страны.

При равном счете 1:1 в середине второго тайма защитник гостей Стефан Галински сотворил шедевр. Футболист сумел забить гол головой с собственной половины поля.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!