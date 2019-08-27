Гналась вся команда: футболист забил самый гнусный гол года и спровоцировал массовую драку

Футболист клуба "Металац" Никола Гробович отметился мерзким поступком в матче 5-го тура первой лиги чемпионата Сербии с "Бачкой" (2:0).

В концовке первого тайма футболист "Бачки" получил травму, но игроки "Металаца" не выбили мяч за пределы поля, а вместо этого отправили его на половину соперника.

Мяч подхватил Гробович, вышел один на один с голкипером и забил гол. Игроки "Бачки" пришли в ярость и всем составом бросились на Гробовича. Тому удалось уйти от расправы, но один из оппонентов всё же сумел ударить его по лицу. Из-за этого инцидента на поле произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр удалил одного игрока "Металаца" и двоих — "Бачки".

Во втором тайме хозяева забили второй гол и закрепили преимущество. В сети этот гол уже успели окрестить самым гнусным в году. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий московского "Торпедо" Иван Сергеев отметился невероятным голом в 8-м туре второго дивизиона чемпионата России по футболу.

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