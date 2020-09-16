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Главный тренер "Барселоны" впервые прокомментировал "бегство" Месси

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,1 т.
Лионель Месси

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал попытку Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.

Известный голландец признался, что практически не принимал участия в разрешении сложной ситуации между аргентинцем и руководством "сине-гранатовых".

"По большому счету эта история меня не коснулась. В основном это был конфликт между Месси и клубом. С тех пор я разговаривал с Месси, и мы продолжаем работать", – цитирует коуча FOX Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний капитан сборной Аргентины, выступавший в каталонском клубе на протяжении 20 лет, в конце августа уведомил "Барселону", что он намеревался уйти бесплатно.

"Барса" отказалась признать досрочный разрыв в контракте, заявив, что момент для его использования прошел в июне. Переговоры обеих сторон зашли в тупик.

Чтобы не доводить дело до суда, аргентинец принял решение продолжить выступление в "Барсе".

ИспанияФК БарселонаЛионель МессиРональд Куман
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