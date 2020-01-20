Главный бомбардир сборной Украины получил травму

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук пропустит от двух до трех месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия.

Как сообщает агентство HLN, украинец не принимал участие в домашнем матче своей команды против "Мускрона" (3:1) из-за повреждения кости в пятке. В клубе приняли решение сделать операцию футболисту, который уже долгое время испытывает проблемы с ахиллом.

Роман Яремчук

Главный тренер "Гента" Йесс Торуп заявил, что надеется на возвращение Яремчука к началу плей-офф чемпионата Бельгии. В нынешнем сезоне на его счету 30 матчей за команду, в которых ему удалось забить 17 голов и отдать 4 результативных передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук рассказал, как проходила его адаптация к жизни в Бельгии.

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