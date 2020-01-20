Главная Новости
20 января • обновлено в 14:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Главный бомбардир сборной Украины получил травму

672
Читать материал на украинском

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук пропустит от двух до трех месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия.

Как сообщает агентство HLN, украинец не принимал участие в домашнем матче своей команды против "Мускрона" (3:1) из-за повреждения кости в пятке. В клубе приняли решение сделать операцию футболисту, который уже долгое время испытывает проблемы с ахиллом.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Главный тренер "Гента" Йесс Торуп заявил, что надеется на возвращение Яремчука к началу плей-офф чемпионата Бельгии. В нынешнем сезоне на его счету 30 матчей за команду, в которых ему удалось забить 17 голов и отдать 4 результативных передачи.

Новости
Есть договоренность: Яремчук раскрыл планы на будущее в Бельгии

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук рассказал, как проходила его адаптация к жизни в Бельгии.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "чемпионат Бельгии" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Бельгии
Персона
Роман Яремчук
Место
Бельгия Гент
Теги
Сборная Украины по футболу Гент
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги