Гимн Украины перед финалом Кубка исполнит актриса "Женского квартала"
Марта Адамчук (крайняя справа) исполнит гимн Украины. tv.ua
Участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук выполнит гимн Украины перед финалом Кубка.
Марта Адамчук является актрисой "Женского квартала" с момента его создания. Ранее певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз выполняла гимн перед важными спортивными событиями.
"На таком высоком уровне я гимн Украины еще не выполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия", – призналась участница "Женского квартала" в интервью пресс-службе УАФ.
Марта Адамчук / Акценты
По словам Марты, исполнить гимн перед футбольным матчем было ее давней мечтой.
"У меня папа – заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец моя мечта осуществится!" – подытожила артистка.
Как сообщал OBOZREVATEL, финальный матч Кубка Украины по футболу "Динамо" - "Ворскла" покажет телеканалы "Футбол" и "UA:Перший".
Встреча пройдет на харьковском ОСК "Металлист" 8 июля. Начало в 21:30. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ворскла.