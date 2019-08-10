"Геть з пляжа": ультрас "Динамо" устроили мощный перфоманс на игре с "Шахтером"

Фанаты киевского "Динамо" на матче 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге устроили яркое шоу в стиле пляжной вечеринке.

Ультрас принесли с собой на стадион надувные круги и полотенца, а на трибунах растянули огромный баннер "Геть з пляжу".

Facebook Анатолия Яворского

Facebook Анатолия Яворского

Facebook Анатолия Яворского

Напомним, что "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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