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"Геть з пляжа": ультрас "Динамо" устроили мощный перфоманс на игре с "Шахтером"

2.6т Читать материал на украинском

Фанаты киевского "Динамо" на матче 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге устроили яркое шоу в стиле пляжной вечеринке.

Ультрас принесли с собой на стадион надувные круги и полотенца, а на трибунах растянули огромный баннер "Геть з пляжу".

"Геть з пляжа": ультрас "Динамо" устроили мощный перфоманс на игре с "Шахтером"

Facebook Анатолия Яворского

"Геть з пляжа": ультрас "Динамо" устроили мощный перфоманс на игре с "Шахтером"

Facebook Анатолия Яворского

"Геть з пляжа": ультрас "Динамо" устроили мощный перфоманс на игре с "Шахтером"

Facebook Анатолия Яворского

Новости
"Шахтер" забил скандальный гол в матче с "Динамо"

Напомним, что "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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