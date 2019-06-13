"Герои!" Ярмоленко восхитился сборной Украины U-20

Лидер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко пожелал удачи молодежной команде в финале чемпионата мира по футболу 2019 года в Польше.

Комментируя феерическое выступление подопечных Александра Петракова, которые 15 июня сразятся в решающем матче турнира с Южной Кореей, игрок английского "Вест Хэма" отметил, что внимательно следит за выступлениями "желто-синих".

Сборная Украины U-20

"Конечно, желаю им перед финальным матчем только удачи. Они уже молодцы, герои. Мы за них болеем, переживаем. Надеюсь, что они вернутся с кубком и золотыми наградами", – сказал Ярмоленко в интервью пресс-службе черниговской "Десны", воспитанником которой он является.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины U-20 Ефим Конопля откровенно рассказал о грязной игре итальянских футболистов в полуфинале ЧМ.

О спорте и не только – в нашем Instagram!