"Гент" – "Динамо": опубликован видеообзор матча

Киевское "Динамо" с победы стартовало в раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В бельгийском Генте подопечные Мирчи Луческу разобрались с одноименным местным футбольным клубом.

Матч прошел при подавляющем преимуществе украинцев, которые уже на 9-й минуте смогли усилиями Супряги открыть счет. Футболисты "Гента" забили "гол в раздевалку", однако в концовке второго тайма Карлос де Пена оформил победный результат.

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"Гент" Бельгия – "Динамо" Украина 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 9 Супряга, 1:1 – 41 Кляйндинст, 1:2 – 79 де Пена.

Гент – Руф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).

Динамо – Бущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).

Предупреждения: Нуриу Фортуна (13), Родригеш (31), Безус (50), Оджиджа-Офоэ (56), Шепелев (87).

Удаление: Безус (53).

Отметим, что бельгийцы выставили против "бело-синих" трех футболистов сборной Украины: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.