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5 сентября • обновлено в 00:00
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Гендиректор "Вереса" показала полуголые фото и вызвала резонанс в сети

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Генеральный директор футбольного клуба "Верес", который в прошлом году выступал в украинской Премьер-лиге, вызвала бурное обсуждение своими фотографиями с морского отдыха.

Гендиректор "Вереса" показала полуголые фото и вызвала резонанс в сети

В интернете одни болельщики отмечают роскошную внешность и изысканность Ирины Теслюк. Вторые указывают на бросающуюся в глаз искусственность красоты.

"Глядя на ее силиконовые губы и пластику очевидно, что она очень эффективный топ-менеджер и всего добилась сама", - в частности пишут юзеры.

Гендиректор "Вереса" показала полуголые фото и вызвала резонанс в сети

tribuna.com (c)

Гендиректор "Вереса" показала полуголые фото и вызвала резонанс в сети

tribuna.com (c)

Гендиректор "Вереса" показала полуголые фото и вызвала резонанс в сети

tribuna.com (c)

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить фотографии .

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

Ирина Теслюк

Ирина Теслюк

Instagram

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