Гендиректор "Вереса" показала полуголые фото и вызвала резонанс в сети

Генеральный директор футбольного клуба "Верес", который в прошлом году выступал в украинской Премьер-лиге, вызвала бурное обсуждение своими фотографиями с морского отдыха.

В интернете одни болельщики отмечают роскошную внешность и изысканность Ирины Теслюк. Вторые указывают на бросающуюся в глаз искусственность красоты.

"Глядя на ее силиконовые губы и пластику очевидно, что она очень эффективный топ-менеджер и всего добилась сама", - в частности пишут юзеры.

tribuna.com (c)

tribuna.com (c)

tribuna.com (c)

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить фотографии .

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Ирина Теслюк Instagram

Новости Раздетая жена непобедимого украинского боксера показала соблазнительное видео

Отметим, что не так давно американский культурист Джо Суолл, ставший суперзвездой Instagram, произвел настоящий фурор среди своих 2 млн подписчиков, выложив в сеть фото со своей обнаженной супругой .

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!