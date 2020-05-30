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30 мая • обновлено в 15:03
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Директор "Карпат" сделал заявление о COVID-19 в команде

2.4т
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Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин обратился к журналистам в связи с обнаружением во львовском клубе COVID-19.

"Не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочие глупости. Мы движемся в соответствии с протоколом, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. 1 июня еще раз все пройдут тестирование. Хуже всего, что сейчас может быть – паника, вызванная вашими постами", – написал Ящишин в Facebook.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в случае выявления коронавируса у игрока тур не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
Тег
ФК Карпаты
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