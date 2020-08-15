Гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам Беларуси

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский выбросил свою форму офицера милиции и в стихах обратился к белорусским силовикам.

Залевский получил должность в БАТЭ в марте этого года. До этого он проходил службу в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.

"Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер и ныне стыдно через край. Прошу, остановитесь ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жены и друзья. Задумайтесь, в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей нельзя", — говорится в видео, которое Залевский опубликовал у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

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