Где смотреть "Севилья" – "Барселона": расписание трансляций чемпионата Испании

В рамках 30-го игрового дня в испанской Ла Лиге "Севилья" примет на своем поле лидера чемпионата – "Барселону".

Этот поединок станет центральным в туре, поскольку хозяева ведут борьбу за выход в Лигу чемпионов и являются фаворитами на "бронзу" первенства. "Сине-гранатовые" опережают "Реал" лишь на два очка, поэтому осечка в этой встрече и победа подопечных Зинедина Зидана позволит мадридцам выйти на первое место.

Матч начнется сегодня, 19 июня, в 23:00 по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть по телеканалу "Футбол 1". В России его покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил уникальное достижение в матче 28-го тура чемпионате Испании против "Мальорки".