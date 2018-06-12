Где смотреть Португалия - Испания: расписание трансляций ЧМ-2018

Сборная Португалии в пятницу, 15 июня, проведет свой первый матч на чемпионате мира по футболу-2018. Криштиану Роналду и Ко сыграют в группе В с командой Испании.

Поединок пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Испания. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию из России можно будет увидеть на украинском телеканале "Интер". Кроме того онлайн показ запланирован на "Первом канале" (Россия) и "Беларусь 5".

В записи 16 июня в 04:30 игру можно будет посмотреть на "Матч! Футбол 3", а в 15:55 на "Матч ТВ".

Напомним, что накануне у Кадырова обиделись на Слепакова за песню к ЧМ-2018.