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Где смотреть Португалия - Испания: расписание трансляций ЧМ-2018

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Сборная Португалии в пятницу, 15 июня, проведет свой первый матч на чемпионате мира по футболу-2018. Криштиану Роналду и Ко сыграют в группе В с командой Испании.

Поединок пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Испания. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию из России можно будет увидеть на украинском телеканале "Интер". Кроме того онлайн показ запланирован на "Первом канале" (Россия) и "Беларусь 5".

В записи 16 июня в 04:30 игру можно будет посмотреть на "Матч! Футбол 3", а в 15:55 на "Матч ТВ".

Напомним, что накануне у Кадырова обиделись на Слепакова за песню к ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная Португалии по футболусборная Испании по футболу
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