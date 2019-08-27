Где смотреть онлайн Заря - Эспаньол: расписание трансляций плей-офф Лиги Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" в ответном поединке плей-офф Лиги Европы сразится с испанским "Эспаньолом". Начало встречи — в четверг, 29 августа, в 20:00.

Заря - Эспаньол

Те поклонники футбола, у которых не получится выбраться на "Славутич Арену" в Запорожье, смогут поддержать любимую команду у экранов ТВ. В прямом эфире игру луганчан против 7-й команды Испании покажет телеканал УНИАН.

Напомним, что первый матч плей-офф Лиги Европы между этими командам завершился поражением украинцев со счетом 1:3.

Ранее в третьем квалификационном туре ЛЕ украинский клуб прошел болгарский ЦСКА. Первая игра на выезде завершилась со счетом 1:1. Второй матч подопечные Скрипника выиграли — 1:0.

До этого "Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0).

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